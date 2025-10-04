Alberi avvelenati, caccia al killer del verde

Alberi avvelenati con un’iniezione a Mercatale, la frazione ozzanese nella valle dell’Idice: scattano l’allarme e il sopralluogo. A spezzare la tranquillità della frazione di Mercatale, nel territorio di Ozzano, è stata la scoperta, pochi giorni fa, del Servizio Verde del Comune che, alla fine di via della Pace, a ridosso del collegamento pedonale con via Idice, ha individuato una serie di alberi, tutti aceri, inspiegabilmente morti, dando il via a un’indagine che ha rivelato una verità allarmante. Non si sarebbe trattato di un fenomeno naturale né di una casualità: la morte delle piante, infatti, sarebbe stata causata da un’azione deliberata, e gli accertamenti condotti dagli esperti hanno portato alla luce segni inequivocabili di avvelenamento.

Nei tronchi degli alberi sono stati infatti rinvenuti dei tecnici piccoli fori, invisibili a un occhio inesperto, attraverso i quali sarebbe stato iniettato del veleno, il cui tipo è ancora da identificare. Il Comune ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti, ovvero ai carabinieri forestali, avviando un monitoraggio costante dell’area per prevenire ulteriori danni e provare a individuare i responsabili attraverso indagini mirate.

"Quando dirigenti e tecnici mi hanno informato di quanto accaduto nella frazione di Mercatale quasi non volevo crederci – ha commentato il sindaco Luca Lelli durante il sopralluogo di ieri mattina –. È un fatto gravissimo, inaccettabile. Il verde pubblico non è solo patrimonio ambientale, ma anche simbolo di cura, rispetto e convivenza civile. Abbiamo immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti e attivato un monitoraggio costante della zona, affinché episodi simili non si ripetano, facendo anche sopralluoghi mirati. Confidiamo di poter fare piena luce su quanto accaduto e individuare i responsabili, anche perché non sembra un normale atto vandalico ma più un’azione voluta, mirata". "Gli alberi presi di mira da ignoti – ha aggiunto il primo cittadino – sono tre e si trovano a ridosso di una serie di abitazioni, in una zona di passaggio, e se il nostro servizio non se ne fosse accorto tutto questo avrebbe potuto rappresentare anche un pericolo per la collettività, poiché rami o gli stessi tronchi con il tempo sarebbero potuti cadere".

"Ovviamente – ha concluso Lelli – sono stati avviati controlli su più fronti, e speriamo di riuscire a individuare i responsabili, o il responsabile. Seguiremo con attenzione tutta questa vicenda". Saranno i carabinieri a svolgere le indagini necessarie per risalire all’autore e capire i motivi dell’incredibile gesto.

