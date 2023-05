Alberi caduti e allagamenti Chiusi due asili al Navile

Bologna si sveglia dopo le piogge dei giorni scorsi e fa i conti con danni causati dal maltempo. Un albero è caduto all’interno dei Giardini Margherita e alcune piante sono crollate nel giardino delle scuole Gioannetti al San Donato-San Vitale. Non solo, chiuse per allagamento le scuole dell’infanzia Neri e Marsili di via Colombarola al Navile. Partendo dai Giardini Margherita, dove sono stati recintati in via precauzionale anche altri alberi di grosse dimensioni, il Comune in una nota fa sapere che "il pino era stato controllato nella giornata di martedì e non aveva mostrato alcun segno di cedimento".

Palazzo d’Accursio rassicura che sono in corso accertamenti che renderanno più chiaro la causa del crollo: con ogni probabilità la chioma dell’albero, complici le forti precipitazioni dei giorni scorsi, si è appesantita oltre il limite provocando la caduta del pino che, nello schiantarsi al suolo, non ha colpito persone. Dopo l’accaduto e in vista delle piogge che interesseranno la città anche nei prossimi giorni, il Comune ha deciso di transennare anche altri pini di grosse dimensioni presenti all’interno del polmone verde di Bologna, in particolare gli esemplari nei pressi del laghetto. Un’area che non interesserà, almeno direttamente, la kermesse ‘Giardini e Terrazzi’ prevista nel fine settimana.

Sempre a causa dell’ondata di maltempo, si segnalano alberi caduti anche nel giardino delle scuole Gioannetti in zona San Donato-San Vitale. Il crollo, però, non ha compromesso l’agibilità del plesso, dove è comunque in corso un intervento di messa in sicurezza, al cui interno le attività si sono svolte in maniera regolare. Rimanendo sul tema scuola, le forti piogge hanno provocato l’allagamento del piano interrato, con relativa chiusura degli istituti, alle comunali dell’infanzia Neri e Marsili al Navile. "Sono state avviate fin da subito – prosegue la nota del Comune – le operazioni di pompaggio e svuotamento dell’acqua presente che si sono concluse questa mattina (ieri, ndr)". Grazie all’intervento dei vigili del fuoco e del personale tecnico, gli asili verranno riaperti già da stamattina. "Le criticità – assicura il sindaco, Matteo Lepore – sono dovute in particolare al fatto che sta continuando il maltempo. Stiamo mettendo in sicurezza tutte le zone anche dentro la città".

Chiara Caravelli