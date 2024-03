Alberi pericolanti. Scattano i tagli

L’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto ha deciso di abbattere 16 alberi ad alto fusto. A San Giovanni verranno abbattuti un pioppo grigio e un pioppo cipressino presso la scuola Mameli, un salice e un pioppo presso l’orto botanico, una robinia giapponese presso il nido Cappuccini, quattro pioppi cipressini adiacenti alla sede della Protezione civile e un platano comune in via Cento. Nella frazione di Amola, saranno abbattuti due pioppi cipressini vicino al campo sportivo; mentre nella frazione di Decima, saranno tolti due pioppi cipressini, uno presso il polo scolastico e uno presso il circolo tennis, una robinia giapponese al cimitero e un platano comune in via Cento. "Ogni sei mesi – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – viene effettuato un monitoraggio delle piante presenti sulle aree pubbliche del territorio comunale, oltre 12.000, al termine del quale viene redatta la relazione sulla ‘Valutazione di stabilità degli alberi’. Documento che fornisce indicazioni sulle potature da eseguire o sulla necessità di abbattimento degli esemplari divenuti pericolosi nel tempo".

"In base alla perizia effettuata – aggiunge Pellegatti – è emersa la necessità di abbattere 16 alberi ad alto fusto. Intervento necessario per tutelare la pubblica incolumità. Le piante rimosse saranno sostituite da nuove piantumazioni, se possibile sul posto oppure in altre aree idonee". La ‘Valutazione della stabilità degli alberi’ è un metodo di analisi di cui il Comune di Persiceto si avvale per determinare la propensione al rischio di caduta degli alberi; ciò anche tramite la rilevazione dei danni causati da funghi che si nutrono di legno e quindi formano cavità o marciume nei tronchi, nei rami e nelle radici. La valutazione viene affidata a ditte specializzate e svolta due volte all’anno: al termine della perizia viene redatta una relazione tecnica che riporta i rilievi effettuati e l’indicazioni di quali piante è necessario potare o abbattere, perché divenute instabili e pericolose. In base alla relazione, l’amministrazione comunale programma le attività di potatura e abbattimento.

p. l. t.