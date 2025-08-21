Alberi, pino marittimo presidiato. Poi gli attivisti vanno in Comune

Si sono presentati in Comune, ieri mattina attorno alle 10, e sono entrati con striscioni e cartelli gli attivisti delle varie realtà dell’ecologismo bolognese che in questi giorni si sono mobilitati contro l’abbattimento degli alberi. Alle 7 erano in via Don Minzoni, a presidiare il pino marittimo che deve essere rimosso, poi si sono spostati a Palazzo d’Accursio per far sentire la loro voce e per chiedere risposte, ma l’incontro con i rappresentanti dell’amministrazione non è stato possibile. Dopo poco, quindi, gli attivisti hanno lasciato il Comune. In questi giorni, una trentina di persone appartenenti a diversi comitati tra cui Besta e Giardino San Leonardo, accompagnate da Potere al Popolo, hanno presidiato il pino di via Don Minzoni, che deve essere abbattuto per motivi di sicurezza e incolumità pubblica perché a rischio ribaltamento. Martedì, però, la ditta incaricata dal Comune, la Avola Coop, non si è presentata per completare il lavoro (e neanche ieri), optando appunto per l’area verde di Villa Mazzacorati.

Ma ieri, dopo un’altra "attesa a vuoto" degli operai per l’abbattimento del pino in via Don Minzoni, gli attivisti hanno deciso di andare direttamente negli uffici comunali. "Perché non è arrivato nessuno – si chiedono – in questi due giorni in cui i lavori erano autorizzati? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Dove sono le perizie di questi e degli altri 650 alberi che sono stati abbattuti nell’ultimo anno? Avremmo voluto fare queste e altre domande all’amministrazione, se non fosse che, arrivati a Palazzo d’Accursio, ci è stato detto che non c’era nessuno con cui parlare. Dove sono il sindaco e l’assessore Laudani?" "Non si abbattono alberi sani" e "Basta scempio alberi" si legge sugli striscioni che gli attivisti hanno portato fin dentro il Comune, mentre c’era anche chi mostrava un cartello con la foto dell’albero abbattuto a Villa Mazzacorati: "Quanto vedete" è ciò che rimane dell’albero "di oltre 90 anni abbattuto il 19 agosto di prima mattina al parco Mazzacorati dalla stessa truppa che ha operato in via Don Minzoni: altezza di oltre 20 metri, nessuna problematica nel tronco, situato in un punto in cui nessuno o quasi transita".

Il Comune chiarisce che il cedro rimosso martedì al giardino Ferruccio Busoni (Villa Mazzacorati) "è il numero 35455, una pianta morta e secca". E a proposito di Villa Mazzacorati: ieri sono spuntati dei nastri bianchi e rossi attorno all’area dell’albero rimosso con la scritta ‘Gentrificazione in corso’. Sulla pagina Instagram di Lotta alla Gentrificazione, gli attivisti scrivono: "Ci chiediamo come e perché il processo per la cosiddetta ‘riqualificazione urbana’ debba passare per l’abbattimento di alberi sani, spesso a favore di un’ulteriore cementificazione del tessuto urbano che, come abbiamo visto negli ultimi anni, ha portato solo a gravi disagi ambientali". Intanto, l’attenzione degli attivisti si concentra ora anche sul pino marittimo in zona San Donato nel giardinetto Janis Joplin, che "è stato recintato in modo sospetto".

E Stefano Cavedagna, eurodeputato Fratelli d’Italia, definisce Lepore "opaco" e sottolinea che "urge trasparenza e chiarezza per i cittadini", chiedendo che "il Comune adotti un piano di bilancio arboreo, dia giuste informazioni ben prima di procedere con gli abbattimenti".