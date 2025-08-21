Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaAlberi, pino marittimo presidiato. Poi gli attivisti vanno in Comune
21 ago 2025
CHIARA GABRIELLI
Cronaca
Alberi, pino marittimo presidiato. Poi gli attivisti vanno in Comune

Striscioni e proteste a Palazzo d’Accursio, ma nessuno riceve gli ecologisti che pattugliano via Don Minzoni "Non sappiamo cosa aspettarci nei prossimi giorni. Nell’ultimo anno 650 abbattimenti, dove sono le perizie?".

Gli attivisti che ieri mattina hanno protestato in Comune contro il taglio degli alberi

Gli attivisti che ieri mattina hanno protestato in Comune contro il taglio degli alberi

Si sono presentati in Comune, ieri mattina attorno alle 10, e sono entrati con striscioni e cartelli gli attivisti delle varie realtà dell’ecologismo bolognese che in questi giorni si sono mobilitati contro l’abbattimento degli alberi. Alle 7 erano in via Don Minzoni, a presidiare il pino marittimo che deve essere rimosso, poi si sono spostati a Palazzo d’Accursio per far sentire la loro voce e per chiedere risposte, ma l’incontro con i rappresentanti dell’amministrazione non è stato possibile. Dopo poco, quindi, gli attivisti hanno lasciato il Comune. In questi giorni, una trentina di persone appartenenti a diversi comitati tra cui Besta e Giardino San Leonardo, accompagnate da Potere al Popolo, hanno presidiato il pino di via Don Minzoni, che deve essere abbattuto per motivi di sicurezza e incolumità pubblica perché a rischio ribaltamento. Martedì, però, la ditta incaricata dal Comune, la Avola Coop, non si è presentata per completare il lavoro (e neanche ieri), optando appunto per l’area verde di Villa Mazzacorati.

Ma ieri, dopo un’altra "attesa a vuoto" degli operai per l’abbattimento del pino in via Don Minzoni, gli attivisti hanno deciso di andare direttamente negli uffici comunali. "Perché non è arrivato nessuno – si chiedono – in questi due giorni in cui i lavori erano autorizzati? Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Dove sono le perizie di questi e degli altri 650 alberi che sono stati abbattuti nell’ultimo anno? Avremmo voluto fare queste e altre domande all’amministrazione, se non fosse che, arrivati a Palazzo d’Accursio, ci è stato detto che non c’era nessuno con cui parlare. Dove sono il sindaco e l’assessore Laudani?" "Non si abbattono alberi sani" e "Basta scempio alberi" si legge sugli striscioni che gli attivisti hanno portato fin dentro il Comune, mentre c’era anche chi mostrava un cartello con la foto dell’albero abbattuto a Villa Mazzacorati: "Quanto vedete" è ciò che rimane dell’albero "di oltre 90 anni abbattuto il 19 agosto di prima mattina al parco Mazzacorati dalla stessa truppa che ha operato in via Don Minzoni: altezza di oltre 20 metri, nessuna problematica nel tronco, situato in un punto in cui nessuno o quasi transita".

Il Comune chiarisce che il cedro rimosso martedì al giardino Ferruccio Busoni (Villa Mazzacorati) "è il numero 35455, una pianta morta e secca". E a proposito di Villa Mazzacorati: ieri sono spuntati dei nastri bianchi e rossi attorno all’area dell’albero rimosso con la scritta ‘Gentrificazione in corso’. Sulla pagina Instagram di Lotta alla Gentrificazione, gli attivisti scrivono: "Ci chiediamo come e perché il processo per la cosiddetta ‘riqualificazione urbana’ debba passare per l’abbattimento di alberi sani, spesso a favore di un’ulteriore cementificazione del tessuto urbano che, come abbiamo visto negli ultimi anni, ha portato solo a gravi disagi ambientali". Intanto, l’attenzione degli attivisti si concentra ora anche sul pino marittimo in zona San Donato nel giardinetto Janis Joplin, che "è stato recintato in modo sospetto".

E Stefano Cavedagna, eurodeputato Fratelli d’Italia, definisce Lepore "opaco" e sottolinea che "urge trasparenza e chiarezza per i cittadini", chiedendo che "il Comune adotti un piano di bilancio arboreo, dia giuste informazioni ben prima di procedere con gli abbattimenti".

