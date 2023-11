Alberi soffocati dal cemento. Ci vuole rispetto per il verde

Volevo segnalare che davanti al numero 41 di via Gianni Palmieri non è stato più reimpiantato un albero che era presente fino al 2018. Inoltre, colgo l’occasione per far presente che molti alberi di via Bentivogli hanno l’ asfalto fin quasi alla base, nonostante siano alberi di un certo spessore. Liberare le radici costituirebbe un importante aiuto al fine di evitarne la morte. Allego documentazione comprovante.

Lettera firmata