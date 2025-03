Albero abbattuto vicino alla scuola. Borsari: "Incontreremo i genitori"

"Una premessa è d’obbligo. Anche ad abbattimento avvenuto, possiamo confermare, con assoluta certezza, la correttezza della valutazione iniziale dei nostri agronomi: il pioppo non era in pericolo imminente di caduta". Parola dell’assessore ai lavori pubblici con la delega alla manutenzione Simone Borsari, sul cui tavolo è atterrato il pioppo grigio caracollante della Lunetta Gamberini. Per la precisione a fianco della rete di confine del nido comunale Il Monello, lungo il passaggio Alfonsina Morini che conduce, oltre che al nido, anche all’elementare Don Milani e alla materna comunale Gastone Rossi. Dove a ottobre era crollato un altro pioppo grigio in cortile.

Vigili del fuoco, polizia locale, genitori inferociti: se era così sicuro, perché la pianta è stata segata in fretta e furia?

"Comprendo bene la preoccupazione dei genitori, ma l’abbattimento è stato accelerato a seguito dell’intervento molto impattante dei vigili del fuoco che hanno tagliato l’albero in più punti".

Meglio, quindi, mettere in azione i giardinieri?

"Sì. Da un lato per liberare i giardini scolastici dai rami del taglio dei vigili, dall’altro per mettere ‘ordine’ all’area che aveva una parte interdetta. Si trattava di una situazione di precarietà che andava risolta. Ecco il perché dell’anticipo".

In questi giorni è vacillata la fiducia in agronomi e tecnici del verde.

"Non vi è motivo, sono tutti stimati professionisti, molto qualificati, che ci invidiano anche in altri Comuni e il nostro appalto sulla gestione del verde è un modello copiato da altre amministrazione".

Parliamo del monitoraggio delle piante.

"È attento e scrupoloso. Abbiamo 86mila alberi da controllare e ciò avviene, pianta per pianta, ogni sei mesi. Attenzione, però, questo fino ad ora perché, alla luce delle allerte meteo e dei cambiamenti climatici, abbiamo deciso di intensificare i monitoraggi soprattutto nelle aree più sensibili. Dai viali ai giardini scolastici. L’attenzione è al massimo livello".

Veniamo alla pianta appena abbattuta, l’11.743.

"Intanto va precisato che ogni albero ha una sua carta d’identità su cui è riportato tutto. Il pioppo in questione, nel 2023 e nel 2024, ero stato sottoposto a verifiche strumentali. A maggio 2024, era stata rilevata una leggera alterazione del tessuto fibroso. Ciò non comprometteva la stabilità. A marzo 2025, invece, è emerso un grave deterioramento tale da prevedere il taglio senza urgenza".

L’altro albero, l’11.740, su cui si sta concentrando l’attenzione dei genitori, come sta?

"Non ci sono rischi per la stabilità. C’è solo una leggera alterazione del colletto. Lo terremo strettamente monitorato".

E le famiglie?

"Insieme con il collega di giunta, Daniele Ara (assessore alla scuola, ndr), ci impegniamo a incontrare al più presto i genitori. Facciamo nostre le loro preoccupazioni. Va ricostruito un rapporto fiduciario con loro: fiducia nell’operato dell’amministrazione e in quello dei tecnici. La fiducia si alimenta con la trasparenza che è un diritto dei cittadini e un nostro dovere"·

Federica Gieri Samoggia