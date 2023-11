Albero cade per il vento, ferite due donne

Tragedia sfiorata ieri mattina a Pianoro, dove il forte vento, che ha soffiato per ore, ha fatto cadere un albero su due donne che stavano facendo jogging su una pista ciclopedonale.

Il fatto è successo intorno alle 6.20, in via dello Sport, nei pressi della piscina comunale di Pianoro, davanti a esterefatti cittadinii che stavano percorrendo le strade del paese per andare a lavoro e che hanno subito dato l’allarme a soccorsi e forze dell’ordine.

Le due donne, entrambe 60enni sono state travolte dalla pianta e rimaste a terra, incastrate sotto il peso dell’albero. Per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati tempestivamente sul posto dalla caserma locale con vari mezzi e uomini. Sono anche intervenuti i carabinieri di Pianoro che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e dovranno capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Con loro, su due ambulanze, anche i sanitari del 118 a cui sono state affidate le donne 60enni che sono state portate all’ospedale sant’Orsola in codice di media gravità per le escoriazioni riportate e per il grande choc. L’accaduto, che poteva avere conseguenze ben peggiori, ha suscitato preoccupazione nelle forze politiche di opposizione locali.

"Siamo vicini alle malcapitate sperando in una loro pronta guarigione. Eventi come questo ci devono ricordare il ruolo fondamentale della cura e manutenzione del verde e del territorio, che a Pianoro purtroppo sono carenti da anni. La prevenzione deve tornare ad essere vista come investimento per il futuro e non come semplice voce di spesa: gli studi e l’esperienza dimostrano che prevenzione significa risparmio e riduzione al minimo delle tragedie causate dalle emergenze" hanno dichiarato da Pianoro Civica.

Dello stesso avviso il consigliere FdI Luca D’Oristano: "Da subito voglio mostrare la mia vicinanza alle due donne con l’augurio che possano riprendersi prima possibile. Essendo caduto un solo albero il vento non è la causa, ma la conseguenza di un evento che colpisce dove l’amministrazione del Comune di Pianoro è negligente: la manutenzione ordinaria. Strade, cimiteri, fermate degli autobus e alberature non vengono manutentate da anni nonostante i continui solleciti di Fratelli d’Italia, il sindaco e la Giunta, forse per manifesta incapacità, stanno sfidando la sorte e l’unica fortuna per Pianoro che il loro mandato sta volgendo al termine".

Zoe Pederzini