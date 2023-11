Albero di Natale arrivato in piazza Nettuno, sindaco entusiasta: “Benvenuto”

Bologna, 28 novembre 2023 – “Benvenuto all’albero di Natale 2023! Da Lizzano in piazza Nettuno”. Così il sindaco Matteo Lepore saluta sui social l’abete di dodici metri che sabato prossimo, il 2 dicembre alle 18, si vestirà a festa e illuminerà la città per Natale. È arrivato questa mattina all’alba dal Corno alle Scale.

“Come ogni anno è selezionato dalla Polizia locale tra diversi esemplari candidati all’abbattimento - scrive il Comune di Lizzano spiegando la storia dell’albero - per la loro pericolosità e che sovraintende tutte le operazioni di taglio e trasporto. L’abbattimento degli alberi in Montagna avviene normalmente per ragioni di sicurezza”.

Tutti con il naso all’insù dunque, prima per i lavori di allestimento poi per assistere alle luci che consacrano l’atmosfera natalizia. Alla cerimonia di accensione assieme a Lepore ci sarà il primo cittadino di Lizzano Sergio Polmonari e una delegazione dell’amministrazione comunale di Lizzano in Belvedere. E ad accompagnare il momento magico, anche i canti di montagna del Coro Monte Pizzo. Da giovedì 7 dicembre e fino a dopo l’Epifania anche la torre Asinelli tornerà a essere illuminata. Le luci, donate da Confcommercio-Ascom alla città, saranno le stesse dello scorso anno, ma sarà diversa la tecnica di installazione eseguita da Radio Sata.