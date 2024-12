Albertina spegne 101 candeline. Festa con i parenti e con Vignoli

Grande festa, a Castel Maggiore, per Albertina Migliori, che lunedì scorso ha compiuto 101 anni. E per l’occasione l’ultracentenaria ha ricevuto la visita e le congratulazioni del sindaco Luca Vignoli. La vita di Albertina è caratterizzata da tanto impegno e tanto lavoro. La signora ha lavorato infatti nell’azienda di produzione di spezie Sant’Unione, a Bologna.

"Indelebile – raccontano i familiari – il ricordo che ha Albertina del periodo trascorso con la sua famiglia e centinaia di sfollati nella grotta della Spipola, nel cuore del Parco dei Gessi, a San Lazzaro. Un nascondiglio per sottrarsi ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, la durezza degli anni della guerra non le ha impedito di affrontare la vita con animo ottimista e costruttivo e di trovarsi ancora in ottima forma".

p. l. t.