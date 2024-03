Alberto Russo stroncato dalla malattia a 26 anni, il maestro Leone Magiera e la promessa dell’ultimo concerto

Bologna, 5 marzo 2024 – Era un grande appassionato di lirica, portava avanti con passione, ogni giorno, la tradizione della musica classica al fianco del maestro Leone Magiera.

Alberto Russo, di origini siciliane, a luglio avrebbe compiuto 27 anni, stava per laurearsi in Economia e gestione dei beni culturali.

Ma "un male incurabile lo ha stroncato - scrive Magiera, maestro e 'padre' musicale di Mirella Freni e Luciano Pavarotti tra i tanti altri, in un post su Facebook - leri se n'è andato Alberto Russo. Era amico di molti cantanti, fidanzato di mia figlia Eloisa e persona che lascia un grande vuoto. Mi aveva chiesto di suonare per lui e l'ho accontentato, suonando i due Preludi che hanno accompagnato Chopin nella stessa occasione e due Clair de lune di Beethoven e Debussy".

Alberto, appassionato anche di arte, sognava di diventare un critico, un giorno. "Non mi ricordo di aver mai pianto per un lutto - confessa Magiera - ma per lui la tristezza è stata troppa".

Perché Alberto, fidanzato di Eloisa, che ha 25 anni, era di famiglia. Con lei ha curato l'associazione Leone Magiera, nata per sostenere i giovani artisti e portare avanti la tradizione della lirica.

"Veniva sempre ad ascoltarmi quando suonavo - continua Magiera - Eravamo in continuo contatto, Alberto era un sostegno quasi quotidiano per me. Ricordo l'ultimo evento cui abbiamo partecipato insieme: io suonavo nel foyer della Scala e lui parlava di lirica, in modo emozionante. Sapeva che questi sarebbero stati gli ultimi giorni. Gli avevo fatto una promessa: ho fatto portare un pianoforte a mezzacoda all'hospice in cui era ricoverato e ho suonato per lui. L'ultima volta".