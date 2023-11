Alberto Tomba in politica? Ecco la risposta dell’ex campione di sci bolognese Secondo alcuni quotidiani la ministra Daniela Santanchè, sfumata l’ipotesi Briatore, avrebbe pensato proprio al ‘re delle nevi’ come presidente dell’Enit, l’agenzia nazionale per il turismo. Ma la risposta di Tomba non lascia spazio alle interpretazioni