Alberto Tomba: "Si scopre un’altra Italia"

Fra i volti noti che hanno corso la 1000 Miglia c’è anche il campionissimo di sci, cresciuto a Castel de’ Britti, Alberto Tomba. Un bel cerchio che si chiude, dunque, in questa edizione della manifestazione che per il secondo anno consecutivo arriva nella sua San Lazzaro, il prossimo 17 giugno.

Tomba, lei quando ha partecipato alla corsa più bella del mondo?

"Precisamente trent’anni fa, partii da Brescia, passando per Ferrara e arrivando fino a Roma. Corsi tutta la gara tranne il tratto finale".

Che ricordi ha?

"Avevo appena vinto la Coppa del mondo e in ogni paese attraversato tutti mi volevano invitare in casa. Ero alla guida di una Lancia Aurelia B20 del 1957. Mi ricordo che correvo come XX, con il numero 151, ma si era sparsa la voce. Alla fine è rimasto solo il numero 51, come le mie vittorie, e poi solo l’1. Comunque sulla Raticosa sono arrivato prima di tutti".

Chi era il suo navigatore?

"Avevo a fianco a me l’amico Flavio Roda, ci scortavano anche auto della polizia e qualche motociclista. Non è semplice rispettare i tempi, ci sono persone che arrivano al centimentro, al millimetro. A volte vai piano, a volte veloce, devi fare bene i calcoli per tutti quei chilometri, quest’anno sono quasi 2mila. Con macchina di 70 anni fa è impegnativo!".

Lei però partecipò anche in una seconda occasione.

"Era il 2000, ma quella volta solo al ritorno, da Roma a Brescia, con una Mercedes Goldwing 190: un modello con gli sportelli ad ali di gabbiano".

Perché la 1000 Miglia continua a piacere tanto al pubblico?

"È la Formula 1 storica, la gente più anziana che aspettava ore e ore queste macchine rumorose, con i corridori che arrivavano tutti sporchi sulle spider... questo è proprio storia".

le. gam.