Alberto Vacchi riceve la laurea ad honorem in Ingegneria gestionale all’università di Bologna: “Un onore incredibile”

Da sinistra Alberto Vacchi e il rettore Giovanni Molari (foto Schicchi)

Bologna, 20 gennaio 2023 – Laurea ad honorem in Ingegneria gestionale per Alberto Vacchi, presidente e ad della bolognese Ima, fra le più importanti aziende nel mondo nel confezionamento di prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, cosmetici, tabacco, tè e caffè. L’imprenditore ("con un’emozione incredibile") ha ricevuto oggi la laurea dell’Università di Bologna durante una solenne cerimonia nell’Aula magna.

"Il modello gestionale delle imprese e delle attività istituzionali di cui si è sempre occupato Alberto Vacchi – si legge nelle motivazioni del conferimento – si basa su diversi pilastri che rappresentano temi caratterizzanti del percorso formativo dell’Ingegneria gestionale". Nello specifico, "l'attenzione all’eccellenza manifatturiera e al presidio integrato delle tecnologie industriali e digitali; l’orientamento all’innovazione tecnologica e di business; la capacità di progettare e gestire in chiave evoluta la supply chain e le filiere del valore, in una logica di crescita comune e di sostenibilità; la centralità delle persone nei processi aziendali e nei percorsi di cambiamento tecnologico"..

"Questa università – commenta Vacchi – ha imboccato da tempo la strada del dialogo col territorio, ed è per me un onore incredibile. In futuro, questo legame tra ateneo e territorio deve continuare e crescere ancora".

Perché l’università "è la sede migliore dove fa crescere figure che diventeranno il futuro delle nostre realtà imprenditoriali e non solo". Giovanni Molari, rettore dell’Alma Mater, conferma come la laurea a Vacchi testimoni anche "i rapporti che l’Università di Bologna ha con il territorio. Abbiamo cercato di rafforzarli e valorizzarli in questi anni, in armonia ai tanti accordi-quadro firmati con le aziende locali, e continueremo così. Oggi, a conferma di tutto questo, abbiamo con noi una persona che rappresenta una delle aziende principali del nostro territorio".

Moltissimi i volti noti in platea. Per l’ex premier Romano Prodi, "Alberto Vacchi ha reso Ima non solo un’impresa modello, ma anche un gioiello per Bologna. Un riconoscimento all’impresa è in riconoscimento al ruolo della persona",

Luca di Montezemolo è un amico di Vacchi da lunga data: "Alberto e Ima – commenta – sono un bell’esempio di imprenditorialità vera, tecnologicamente avanzata e molto radicata sul territorio, con tante persone che lavorano sul territorio ma anche una forte proiezione internazionale"..