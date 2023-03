’Alce’, la danza potente di Favale

Una danza rara e potente, a tratti ritmata e tribale, a tratti rarefatta ed evanescente eseguita da un cast di otto danzatori che disegnano un paesaggio innaturale, artefatto, ultraterreno e lo abitano come sue creature. Eccolo Alce, il nuovo lavoro della compagnia Le Supplici, firmato dal coreografo Fabrizio Favale, in scena stasera (alle 21) al Teatro Duse. La danza di Alce è costituita da un’alta complessità tecnica, che modifica e ridisegna le tecniche esistenti con movimenti ideati e realizzati appositamente per questo lavoro, ottenuti immaginando creature non esistenti.

"Con questo lavoro – spiega Favale – abbiamo approfondito una tematica che da lungo tempo indaghiamo: la presenza animale e il nostro rapporto con essa. Stranamente più prossima a noi, via via che allentiamo la nostra presa sul mondo, la presenza animale si rivela delicata, sottile, evanescente, eppure così densa, di suoni, di nuovi sensi dello spazio e del tempo, di nuovi linguaggi, di nuove relazioni fra tutte le creature". "La presenza animale – conclude – da sempre accende la fantasia umana e sembra porsi misteriosamente in relazione con il sogno. Non di meno questa coreografia inventa movimenti come fossero di esseri d’altri mondi, come di animali immaginari, o come strane popolazioni ormai estinte o mai esistite".