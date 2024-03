Alcione-Chisola una sfida da Serie C

Scontro al vertice nel girone A della serie D con la capolista Alcione Milano che al centro sportivo Kennedy domani pomeriggio riceve il Chisola. Per gli orange meneghini di mister Giovanni Cusatis una sfida importante, che segna anche il ritorno in campo dopo che il match di Gozzano non si è potuto disputare per impraticabilità del campo. Partita con i piemontesi che verrà recuperata pertanto il 3 aprile prossimo. L’Alcione del ds Matteo Mavilla ha però intanto l’opportunità di poter allungare ancora in vetta, con il vantaggio psicologico poi di dover giocare ancora un’altra gara per continuare la propria corsa verso una storica promozione in serie C. Il Città di Varese di Corrado Cotta, terza forza del campionato, sarà perciò spettatore interessato di questa sfida in terra milanese, ma prima di tutto tra le mura amiche dello stadio Franco Ossola, dovrà essere concentrato sul proprio incontro contro i genovesi del Ligorna che non sono mai un avversario semplice. Cerca punti importanti in trasferta dalla Lavagnese la Vogherese del tecnico Marco Molluso. Riuscire a distaccare ulteriormente in graduatoria i liguri sarebbe un altro passo avanti importante.