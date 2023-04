Alcol ai minorenni a Bologna, chiuso bar in via Indipendenza

Bologna, 19 aprile 2023 - Sono state servite bevande alcoliche a tre ragazze sotto ai 16 anni, per questo motivo un bar di via Indipendenza è stato chiuso per 10 giorni su disposizione del Questore.

Il tutto è accaduto la sera del 15 aprile, quando durante un servizio finalizzato a contrastare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori gli agenti della polizia locale, reparto di polizia commerciale, durante il controllo in un bar di via Indipendenza hanno notato la presenza di tanti giovanissimi ragazzi e, in particolare, di tre ragazze che ordinavano tre cocktail alcolici. Dopo essersi sedute al tavolo, alle tre ragazze sono stati serviti i cocktail senza che venisse chiesto loro alcun documento o informazioni riguardo l’età.

A seguito di un controllo, le tre ragazze sono risultate essere minori di sedici anni e per questo motivo il Questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni del locale per 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento, eseguito da personale della divisione di polizia amministrativa e della polizia locale.