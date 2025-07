Alcol a minorenni a Bologna: chiusa per un mese la Piadineria Pausa Caffè

Bologna, 2 luglio 2025 – Danno da bere a minorenni senza verificare la loro età: chiusa per un mese la Piadineria Pausa Caffè a Bologna, all'angolo tra via Indipendenza e via de' Falegnami. Il controllo è avvenuto la sera del 30 giugno, verso le 19.30, con un intervento congiunto della Polizia amministrativa della Questura e della Polizia locale.

Durante il servizio, gli agenti hanno notato due ragazze minorenni sedute ai tavolini mentre bevevano alcolici. E, mentre le due ragazzine consumavano, hanno osservato un afflusso continuo di giovanissimi che chiedevano da bere, senza che i dipendenti del locale verificassero la loro età o chiedessero un documento d’identità. Per questo motivo il questore di Bologna ha disposto la chiusura per 30 giorni del locale.

Non si tratta però della prima volta: il locale era già stato segnalato in passato e, il 14 ottobre 2024, aveva subito una precedente sospensione, sempre per lo stesso motivo. Vista la gravità dei fatti e la recidiva, la Questura ha deciso di intervenire con un nuovo provvedimento di sospensione per proteggere la sicurezza e la salute pubblica.

Secondo la normativa, chi serve alcol deve sempre chiedere un documento, a meno che la maggiore età sia evidente. Dare alcol a minori di 16 anni è un reato punito con l’arresto fino a un anno e, in caso di recidiva, con multe fino a 25.000 euro e la chiusura del locale per tre mesi.

Per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni, è prevista una sanzione economica da 250 a 1.000 euro. Questo intervento rientra in una serie di controlli che la Polizia Amministrativa sta effettuando per contrastare la vendita di alcol ai minori. Da inizio anno sono stati eseguiti 35 controlli a Bologna e in provincia.

Due locali, compreso questo, hanno ricevuto la sospensione prevista dalla legge. E il provvedimento non è l’unico di questi giorni: il 28 giugno infatti è stata disposta la chiusura anche del ristorante Lumiera by comodohills, in via di Sabbiuno 4, a causa di djset a tarda notte e troppe persone presenti. Anche in quel caso, il Questore ha disposto la chiusura per 15 giorni, per sospensione delle autorizzazioni, del noto ritrovo sui colli bolognesi.