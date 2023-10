Alcol a minorenni: chiuso bar in via Petroni a Bologna

Bologna, 11 ottobre 2023 – Un altro locale chiuso a Bologna, dopo quello in zona san Donato, dove erano stati scoperti clienti a spacciare droga.

Stavolta, il provvedimento del questore di Bologna Attilio Visconti colpisce un bar in via Petroni che dovrà cessare la propria attività per 20 giorni. La sospensione è arrivata per aver somministrato bevande alcoliche ai minori.

Il provvedimento è stato emesso dopo una verifica della polizia amministrativa e sociale della Questura di Bologna e dal reparto di polizia commerciale della polizia locale.

Nel corso di un controllo, gli agenti hanno accertato che ad una ragazza minorenne erano stati serviti superalcolici senza che le fosse stato chiesto alcun documento che dimostrasse la maggiore età.

Nel corso di precedenti controlli, inoltre, all'interno del locale erano stati trovati dei pregiudicati, sia stranieri che italiani.