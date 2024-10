Alcol venduto a minorenni. Locale chiuso per un mese

Sospensione delle autorizzazioni per un mese, per avere venduto alcolici a minorenni.

È la misura disposta per un locale nella centralissima via Indipendenza, come conseguenza degli accertamenti della polizia e della polizia locale, che ha evidenziato come siamo stati serviti cocktail alcolici a tre minori. La scoperta è stata fatta verso le 21 di sabato, durante una ispezione nel locale. Da quanto è emerso, le bevande sarebbero state somministrate senza che ai giovani clienti fosse chiesto alcun documento di identità. Dopo i controlli delle forze dell’ordine, il questore ha ordinato la sospensione delle attività per trenta giorni.

Il locale, non sarebbe nuovo a quanto contestato dalla polizia.Infatti nell’aprile dello scorso anno era già stato raggiunto da un provvedimento di sospensione della licenza e segnalato più volte dalla polizia locale per episodi di somministrazione di alcolici a minori. Un problema quello della diffusione senza controllo dell’alcol tra i giovanissimi che sta molto preoccupando.