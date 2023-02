Un’iniziativa per ridurre il divario tra pensionati e studenti. L’istituto di istruzione superiore Aldini Valeriani, con la collaborazione di Cna Pensionati, organizzerà per l’ottavo anno consecutivo un corso per gli anziani che insegni loro ad evitare e difendersi dalle truffe online. Trenta gli iscritti, un record per il progetto, che come in passato prevede lezioni tenute dalle ragazze e i ragazzi della scuola che studiano informatica.

I corsi si focalizzano sugli utilizzi ormai fondamentali della videocomunicazione: ordinare beni sulla rete, accedere a servizi specifici, collegare lo Spid a tutto l’universo della pubblica amministrazione e usare il fascicolo sanitario elettronico.

Gli iscritti sono equamente divisi tra pensionati e pensionate, sono tutti over 65 con ‘punte’ fino agli 85 anni di età; il 40% dei partecipanti si è gia iscritto ad almeno due edizioni del corso, alcuni addirittura a tre.

"Le Aldini Valeriani hanno un’opinione estremamente positiva di questi corsi che hanno e avranno uno sviluppo pluriennale – commenta Pasquale Santucci, dirigente scolastico dell’Istituto – perché non solo hanno successo tra gli iscritti pensionati, ma hanno anche una ricaduta positiva sugli studenti che imparano a padroneggiare le loro conoscenze".

"Questi corsi non sono più sperimentali, sono divenuti un must, un appuntamento fisso – spiega Lorenzina Falchieri, presidente Cna Pensionati Bologna – dopo il crescente successo che hanno avuto a Bologna li stiamo proponendo anche in montagna. I nostri corsi, adottando la tecnica ’one to one’, generano una migliore efficacia nell’apprendimento del percorso formativo. La maggior cura crea empatia tra i nonni e i docenti allievi ed i risultati si vedono".

Grazie a questi corsi "si consolidano anche i rapporti tra scuola e impresa – aggiunge Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna – alcuni di questi ragazzi poi faranno stage nelle imprese e potranno toccare con mano quello che gli è stato raccontato durante questa esperienza".

Il corso si tiene presso le aule dell’Istituto Aldini Valeriani in via Bassanelli 9, sono 10 lezioni, una volta alla settimana di giovedì pomeriggio fino al 13 aprile. I docenti saranno i ragazzi del terzo anno dell’indirizzo informatico.

