Aldo Cazzullo e l’Impero romano ancora tra noi

L’impero romano sembra lontano nel tempo, in realtà è ancora tra noi. Tant’è vero che proprio oggi alle 17, in SalaBorsa per la rassegna ’La voce dei libri’ Aldo Cazzullo presenta ’Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito’ (HerperCollins). La tesi è suggestiva: l’Impero romano, di fatto, non è mai caduto. Tutti gli imperi della storia si sono presentati come eredi degli antichi romani: l’Impero romano d’Oriente; il Sacro Romano Impero di Carlo Magno; Mosca, la terza Roma. E poi l’Impero napoleonico e quello britannico. I regimi fascista e nazista. L’impero americano e quello virtuale di Mark Zuckerberg, grande ammiratore di Augusto. Roma – spiega Cazzullo – vive. In tutto il mondo le parole della politica vengono dal latino: popolo, re, Senato, Repubblica.