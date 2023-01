Aldo Mondino L’arte felice e impertinente

Si è mai visto un concettuale felice? La specie è rara, ma, entrando nel regno di Aldo Mondino, se ne potrà incontrare uno ‘straordinario’, soprattutto se si varca la soglia di Palazzo Boncompagni dove, proprio ieri (fino al 10 aprile), è stata inaugurata la mostra Impertinenze a Palazzo. Ed è proprio Silvia Evangelisti– curatrice dell’esposizione organizzata col sostegno di Emil Banca dalla Fondazione Palazzo Boncompagni guidata da Paola Pizzighini Benelli–, a ricordare come Mondino, mancato nel 2005, non possa essere rinchiuso in alcuna categoria, "ma forse l’unica, naturalmente allargata, è il concettuale, perché il suo pensiero sul mondo ci porta a vedere cose che noi non vediamo". E prosegue: "E non è solo un eclettico, è un artista che ha gioia del mondo e della vita, come un bambino che vede il mondo per la prima volta".

Probabilmente, per molti che varcheranno la soglia del palazzo dove nacque papa Gregorio XIII, si apriranno anche nuovi orizzonti rispetto alla produzione di un artista ch, anche in città, abbiamo amato soprattutto per i dervisci dipinti della serie Turcata (qui in mostra uno solo, olio su linoleum del 2001). Il mondo, come spiega il titolo, è quello più impertinente, più giocoso e dadaista, dove i giochi di parole, i calembour, sono i padroni dell’opera che regala però una irresistibile sostanza. "Quello che non mi piace troppo del concettuale è che mi sembra di conoscere l’opera già prima che sia terminata, invece, mi piace che un’opera terminata mi sorprenda", ammetteva Mondino.

E le opere riescono benissimo a meravigliare, con quel punto di vista unico e giocoso, da scartare come un cioccolatino in cui siamo certi di trovare la sorpresa. E guarda caso, tra le opere ci sono veri e profumati cioccolatini di Eldorado e Byzanthine Word (tavola realizzata con innumerevoli cioccolatini dagli involucri multicolori come "anomale" tessere di una grande mosaico) e pure Scultura un corno, colonna a forma di corno composta da tre elefanti in cioccolato, che ogni volta viene rifatta. Solletica lo stupore anche Mekka Mokka, un tappeto di chicchi di caffè (corrispondenti a 17mila tazzine) a diversi stadi di tostatura offerti da Essse Caffè, che a ogni esposizione Antonio Mondino, figlio dell’artista e curatore dell’Archivio, realizza ex novo.Impertinenza assoluta, infine, l’opera Trofeo nella Sala delle udienze papali, due gambe femminili divaricate in bronzo e vetro.

Benedetta Cucci

(A lato: Guglielmo Garagnani, Daniele Ravaglia, Antonio Mondino, Silvia Evangelisti e Paola Pizzighini Benelli)