Aldrovandi, 11 intellettuali contro il giardino

"Caro sindaco, abbiamo appreso della sua intenzione di realizzare in Piazza Aldrovandi un ‘giardino’. Un’idea che già c’era nel 2015 e che poi è stata fortunatamente abbandonata. La invitiamo, qualora davvero lei avesse l’intenzione di portare avanti il progetto trasformativo della piazza, ad abbandonarlo come già accadde nel 2016, al fine di non perdere uno dei caratteri tipici ed unici dell’antica Bologna". L’opposizione all’idea lanciata da Matteo Lepore giorni fa di una piazza Aldrovandi riqualificata a mo’ di ‘giardino’ è di un gruppo di intellettuali e docenti, rappresentati tra gli altri di Italia Nostra, il Comitato per Bologna Storica e Artistica, l’associazione dei residenti Via Petroni e dintorni. Il documento del ‘No’ è stato recapitato, tra i firmatari Pietro Maria Alemagna, Jadranka Bentini, Pier Luigi Cervellati, Anna Maria Matteucci Armandi, Raffaele Milani, Eugenio Riccòmini, Roberto Scannavini, Francesco Ceccarelli.