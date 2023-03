Bologna, Aldrovandi Rubbiani occupato: la conta dei danni. Bagni distrutti e computer rubati

Porte sfondate: sono le prime immagini emerse dalla devastazione seguita ai quattro giorni di occupazione dell’Aldrovandi Rubbiani

Bologna, 18 marzo 2023 – A causa dei danneggiamenti alla scuola durante l’occupazione, diventa sempre più corposa la denuncia che la preside dell’Ipsas Aldrovandi Rubbiani, Teresa Pintori, ha sporto ai carabinieri. Un aggiornamento corredato di foto e nuovi "atti vandalici", come li bolla la preside stessa. La rilevazione e la conseguente valutazione dei danni è comunque ancora in corso, poiché nelle sedi occupate possono entrare solo i collaboratori scolastici, non preside e prof. Tre sono le sedi in cui si articola l’istituto: quella di via Marconi, dove studiano gli alunni del corso Grafico e dove si concentra la maggior parte dei ‘segni’ dell’occupazione; quella di via Muratori, regno del corso Moda; e la terza in viale Vicini, con il corso economico. In questi ultimi l’occupazione è scivolata via senza grossi problemi.

I danni. In via Marconi, al water fatto a pezzi nel bagno del piano terra, vanno aggiunte porte divelte (almeno in due laboratori al primo piano), una miriade di scarabocchi o pseudo-graffiti sui muri, estintori aperti e la ‘scomparsa’, la notte scorsa, di uno o due computer. Da notare che i laboratori di Grafica, proprio per la natura dell’indirizzo di studio, sono dotati di computer Apple nuovi di zecca e di software con licenze costose.

“I ragazzi hanno dimostrato un totale spregio verso la scuola", sibila un prof. Un’occupazione, osserva Pintori, "implica responsabilità. Se occupi una scuola, sei responsabile di quello che c’è dentro. La scuola va rispettata e non si possono distruggere anni di lavoro con atti vandalici e furti". Ferma restando l’"amarezza" della dirigente nel vedere la scuola imbrattata e danneggiata, la speranza è che "l’occupazione termini al più presto e soprattutto che i ragazzi siano al sicuro", puntualizza lei, pesando soprattutto a via Marconi. Ieri Pintori si è recata al Moda di via Muratori per un faccia a faccia fiume con una delegazione di studenti dai tre indirizzi, prendendo le mosse da un documento comune elaborato dagli studenti. Dialogo che si è concluso con Moda ed Economico che hanno espresso la volontà di togliere l’occupazione tra sabato sera (oggi, ndr ) e domenica mattina, e il Grafico dovrebbe seguire i compagni.

Molteplici i punti trattati: dalla richiesta di istituire un tavolo di confronto con la Città metropolitana sull’edilizia, a quella di fare partecipare i ragazzi alle varie commissioni interne dell’Ipsas. Obiettivi che raccolgono il sostanziale via libera della preside. Ed ancora, un’analisi su come venga speso il contributo volontario delle famiglie e l’auspicio che stage e Percorsi per le competenze trasversali vengano retribuiti (ma qui la partita deve guardare Roma). Rimane "il rammarico" di preside e docenti di dovere annullare la settimana aperta. "Non ci sono i tempi per sistemare le aule entro lunedì – conclude Pintori –. I ragazzi hanno perso un’ottima opportunità per sperimentare un nuovo modo di fare scuola. Speriamo di poterla recuperare"

f. g. s.