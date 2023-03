Aldrovandi-Rubbiani occupate "Atti di vandalismo e danni"

È già tempo di danni all’ipsas Aldrovandi Rubbiani. Dopo appena un giorno di occupazione – cominciata martedì – chi è riuscito a mettere il naso dentro (vietato l’accesso a prof e preside Teresa Pintori, ma via libera ai collaboratori scolastici) parla di ingenti danneggiamenti.

"Una vergogna", commenta chi ha visto. Al Grafico, in via Marconi, dove si concentrano i disastri maggiori, "hanno ridotto in mille pezzi un water – racconta chi è entrato al piano terra –. In giro c’è polvere degli estintori, ci sono tovaglioli bruciacchiati e scritte, anche giganti, sui muri".

Qualcuno ha cercato di "sfondare la porta del laboratorio di grafica, ma per fortuna la porta ha tenuto. Lì dentro ci sono migliaia di euro in computer, attrezzature e programmi".

Sono "atti di puro vandalismo" accusa la preside che si riserva di tirare le somme quando verrà tolta l’occupazione, che soprattutto in via Marconi vede anche una massiccia presenza di esterni. Segno comunque che il servizio d’ordine interno, casomai ci fosse, fa acqua da tutte le parti. Meglio va, in termini di danneggiamenti, nelle altre due sedi dell’ipsas Aldrovandi Rubbiani, ovvero via Muratori con il corso Moda e viale Vicini con l’Economico.

Al Moda regnano sporcizia e caos, mentre all’Economico l’occupazione procede liscia come l’olio. Con tanto di pulizie, dialogo con prof e preside e l’ipotesi di chiudere oggi. Moda e Grafico, invece, non pervenute nelle intenzioni e nei programmi.

Al netto dello stop a tutte le attività didattiche – lezioni in testa, con tanto di interruzione di pubblico servizio – a rischio è la settimana aperta che dovrebbe prendere il via lunedì prossimo.

"Abbiamo impiegato mesi a pensarla e realizzarla – spiega rattristata Pintori –. Si tratta di oltre 600 laboratori tra cui i ragazzi possono scegliere per organizzare la ‘loro’ settimana di studio".

Se gli occupanti "non liberano le sedi entro domani (oggi, ndr) non avremo il tempo fisico per ripulire e sistemare tutte le aule e saremo costretti a rinunciare a questa formidabile opportunità per i ragazzi", chiosa con amarezza la preside.

Di fatto, si tratta di una settimana in cui gli studenti possono scegliere tra vari laboratori (dalle uscite didattiche a molteplici attività) per costruire un orario scolastico personalizzato.

Un modo differente, innovativo di fare e stare a scuola che "ha richiesto uno sforzo enorme di tutti – osserva Pintori –: dai professori agli studenti che hanno avanzato le loro proposte e che ora rischia di essere vanificato".

