Alec Ross, ex consigliere di Obama: "Gli immigrati sono una risorsa"

"Invece di vedere gli immigrati come un problema dobbiamo vederli come persone che arrivano in questo Paese con la volontà di lavorare e contribuire creare qualcosa, quindi la diversità ci serve". Lo ha affermato Alec Ross, ex consigliere di Hillary Clinton e Barack Obama e docente alla Business School di Bologna intervenendo al Next generation fest, evento per la Generazione Z organizzato dalla Regione Toscana e da Giovanisì a Firenze. "La diversità ci serve non solo per motivi di giustizia sociale o per coesione sociale – ha detto Ross –, ma anche perché siamo migliori con la diversità".