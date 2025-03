Alemagna: "Dentro il mondo della rabbia"

Beatrice Alemagna è di nuovo nella sua città. Oggi alle 18 presenterà al DamsLab il nuovo libro illustrato Sua Altezza Poltiglia, principessa di Fango (Topipittori), storia che ci porta, con la figura della piccola Yuki, alle radici sotterranee della rabbia e attraverso la Giungla Nera. Dopo l’incontro gratuito firmacopie, prenotabile all’indirizzo alemagna.bologna@topipittori.it.

Beatrice, perché un libro sulla rabbia e il senso di colpa?

"È un sentimento molto interessante perché è ambiguo. Siamo sempre arrabbiati ma credo che, quando facciamo una cosa dettata dalla rabbia, la colpevolezza prende subito il sopravvento. Non sono mai così certa, se parlo di me, che il mio momento di rabbia sia giusto e che nel fondo non ci sia anche una mia colpa".

È un’osservazione che parte anche dal suo ambito famigliare?

"La mia figlia più piccola è nata arrabbiata. Adesso sta cambiando molto, ma ha avuto tanta rabbia dentro di sé e mi sono ritrovata a dover gestire questa cosa, a fare il giocoliere tra la rabbia e la quotidianità, accorgendomi che quando questo sentimento veniva accolto, abbracciato e amato, alla fine scemava e diventava qualcosa di più piccolo per intensità e dimensione. Questa, per me, è Poltiglia e l’abbraccio che si ritrova anche nel libro è sinonimo di comprensione e del fatto che si può accogliere non solo la rabbia degli altri ma anche la propria. Poltiglia è l’alter ego di Yuki".

La rabbia non è sempre un capriccio.

"È semmai una sua manifestazione, perché si manifesta in tanti modi. Ecco perché ho creato la Rabbioteca con le sue tante forme possibili, in polvere, gelatina o sciroppo, racchiuse in scatole e barattoli che si trovano su una grande scaffalatura".

Come è arrivata a pensare alla lunga scala gialla che porta Yuki nel regno di Fango?

"Questo scendere nel profondo è un rimando ad Alice nel paese delle meraviglie. Io adoro le scale e adoro disegnarle. Ci sono spesso nei miei palazzi, nelle mie case un po’ inventate e questa idea di questo mondo fangoso era una specie di sogno che avevo fatto e il desiderio di raccontarlo. Avevo addirittura progettato una mappa del mondo di Fango, da mettere come foglio separato dentro al libro, ma non c’è stato il tempo. Una mappa di questa nostra collera da studiare, assaporare, per trovare creature pazzesche dentro la rabbia che può riservare anche cose belle. Ecco perché il libro ha questo valore così nero, ma anche di grande luce, speranza, dolcezza e divertimento. Spero magari di inserire la cartina in una seconda edizione".

Il nostro mondo è pieno di rabbia, forse il libro farebbe bene anche agli adulti. Per lei è stato un viaggio interiore realizzarlo?

"Sì, ho riflettuto che questa discesa all’interno di se stessi potesse anche essere un’allegoria della mia creatività. Con questi paesaggi diversi che si incontrano quando si fa un libro, anche perché ci ho messo quattro anni per elaborarlo, con varie interruzioni. L’ho poi creato nel giro di un anno con vari contorcimenti mentali, paturnie diverse. È più lungo dei miei altri libri ed è stato impegnativo nella ricerca dei paesaggi, nell’ambientazione che ho voluto fosse in Giappone, dove vivono Yuki e il fratello Sen. Avevo una gran voglia di andare là e non potendo farlo ho deciso viaggiare con il libro, facendo anche un piccolo trompe-l’oeil a Miyazaki, nelle sue storie c’è sempre un passaggio da un mondo all’altro, è un ispiratore".