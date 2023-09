Alemagna sta con il parlamentare: "Basta, i pusher sono sempre i soliti"

"Il nostro problema principale, in zona universitaria, è sicuramente quello del rumore. Ci sono sempre le stesse facce a spacciare, che entrano ed escono dal carcere, quindi tanto deve cambiare: bene la proposta di legge di Andrea De Maria, sono con lui". Pietro Maria Alemagna, architetto noto in città, la zona calda la conosce bene, visto che da anni combatte degrado e rumore attraverso la cultura. Stavolta però parla da privato cittadino, dicendo che sì, quella proposta che innalza le pene minime per il piccolo spaccio, tra le altre cose, ha assolutamente senso di esistere. "Gli spacciatori che vediamo non sono più dei ragazzotti, ma degli adulti. Spesso aggressivi, spesso strafottenti, che finiscono in carcere e che poi escono molto velocemente, tanto che le facce sono da anni le stesse: in via Petroni, in via Zamboni, in piazza Aldrovandi, in diverse zone stranote. Usano un monopattino elettrico e si muovono liberamente". Insomma, per Alemagna la misura è colma. "Andrea De Maria si è interessato al tema da tempo, lui si interessa molto, da sempre della vita dei cittadini e recepisce come noi un certo disagio. Una svolta sulla certezza della pena è senza dubbio necessaria, assieme al carcere più lungo".

La proposta di legge può essere migliorata? "Certo, come tutti i disegni di legge lo sarà. Si dovrà distinguere bene tra spaccio e consumo per esempio, ci dovranno essere degli accordimenti. La cosa che a noi dà più disagio è ovviamente lo spaccio, perché quello del consumo è un problema di carattere sociale. Ce l’abbiamo, ma è un altra cosa la cosa. Tornando al contrasto dello spaccio, sarebbe bello sentire il parere delle forze dell’ordine. Fanno tanto e sono i primi a dircelo: li prendiamo e poi sono subito fuori. Ringraziamo le forze dell’ordine per il grande lavoro che svolgono, ma appunto serve dal lato normativo uno scatto in più. Basta con gli atteggiamenti buonisti".

Infine il tema della liberalizzazione. "Io potrei anche essere d’accordo con la liberalizzazione delle droghe leggere, ma questo è un tema che adesso non c’entra nulla – conclude Alemagna –. Non bisogna fare confusione, bisogna tenere distinte quella partita e questa della lotta allo spaccio una volta per tutte, va stroncato. Quindi bene Andrea De Maria, che fa benissimo e la sua battaglia non deve essere strumentalizzata".

pa. ros.