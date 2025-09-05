Aleo Film, Selfie a Venezia: "Un cineclub per Cavina"

A Bologna nasce un nuovo spazio dedicato al cinema: la casa di produzione Aleo Film, in collaborazione con la Federazione Italiana dei Cineclub (Fedic), ha fondato il Cine Club Bologna ’Gianni Cavina’, pensato come punto di riferimento per giovani professionisti del settore. Ad annunciarlo è stato Alessandro Leo, giovane fondatore di Aleo Film, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il cortometraggio da loro prodotto Selfie, diretto da Giulio Manicardi, è stato protagonista di due importanti eventi collaterali.

Dopo due anni di successi e partecipazioni a festival nazionali e internazionali, il cortometraggio si è affermato come strumento di riflessione e dialogo sociale: proiettato in scuole e contesti istituzionali davanti a oltre 2mila studenti, ha aperto un confronto su punti cruciali come il rapporto tra giovani e social network, bullismo e cyberbullismo. Temi che – ha sottolineato Leo – "è fondamentale divulgare in contesti così importanti come la Mostra del Cinema di Venezia".

E infatti Il corto è stato presentato sia al Blue Moon, come film selezionato per Venezia Cult, rassegna che valorizza le produzioni più interessanti del panorama contemporaneo, sia al 31° Forum Paolo Micalizzi – Il cinema è Fedic, organizzato dalla FEDIC nello spazio incontri del Venice Production Bridge. Proprio nel corso di quest’ultimo appuntamento è stato annunciato il nuovo Cineclub, dedicato all’attore bolognese Gianni Cavina, scomparso nel 2022.

"Per me è un momento di grande emozione – ha dichiarato Leo – perché da tempo desideravo fare qualcosa in suo ricordo. Questo Cine Club sarà un punto di riferimento per i giovani professionisti, un luogo di crescita che ospiterà proiezioni, corsi di formazione e aggiornamento, incontri di networking, eventi e feste. Porteremo avanti la nostra visione di lavoro, produzione e networking per contribuire a migliorare il settore e sostenere le nuove generazioni. In memoria di Gianni, stiamo inoltre lavorando alla creazione di un festival del cinema dedicato ai giovani autori".

Alice Pavarotti