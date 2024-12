Alessandra Amoroso, sul palco ’Fino a qui’

Alessandra Amoroso è la dimostrazione che la partecipazione a un talent di successo può essere l’inizio di una grande carriera se la tecnica vocale, ormai a disposizione di quasi tutti gli aspiranti cantanti, è accompagna da una spiccata personalità, immagine ben studiata e doti artistiche. L’artista salentina celebra in questo scorcio di 2024 con un tour che fa tappa stasera all’Unipol Arena, i suoi primi 15 anni di attività, iniziata proprio frequentando le aule di Amici, studi nei quali è tornata di recente per rendere omaggio ai suoi esordi in quella trasmissione, dove trionfò nel 2009. Tra successi, primi posti in classifica, e la partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, porta adesso sul palco tutti i suoi brani più significativi, interpretati con una voce profonda, che passa con disinvoltura dalla più classica melodia nazionale a citazioni dal repertorio della soul music, che testimoniano la sua passione che le grandi protagoniste della musica afro americana, sino agli omaggi alla tradizione della sua terra, come ’Le radici ca tieni’, dal repertorio dei Sud Sound System. Per il concerto bolognese del ’Fino a qui tour’ Alessandra Amoroso ha preparato una lunga scaletta, che ripercorre la sua storia, con oltre 20 brani, tutti i suoi più noti, oltre a una sorpresa che cambia ogni sera. Possibili sorprese posso arrivare anche da ospiti non annunciati, come Big Mama, che l’ha raggiunta sul palco a Eboli per unirsi a lei in ’Mezzo Rotto’, brano che avevano registrato insieme. Sette album in studio, due dal vivo, tantissimi premi ricevuti, tante partecipazioni a programmi televisivi, un forte impegno sociale, come il sostegno alla manifestazione ’Una, Nessuna, Centomila’ contro la violenza di genere. Tra le canzoni che eseguirà, spicca quella appena pubblicata, ’Si mette male’, scritta e prodotta da Tananai, caratterizzata da un ritmo suadente, che invita a ballare tutta la notte e a lasciarsi andare come unico antidoto alle inevitabili difficoltà dell’esistenza. Un omaggio ricco di ironia sulle aspettative della vita e sull’impossibilità di ricadere sempre negli errori. Sarà un concerto nel quale la cantante ripercorrerà una stagione lunga 15 anni durante la quale ha sempre trovato la forza di reagire, mettendo in evidenza l’importanza degli affetti, della famiglia, che non perde mai occasione di ringraziare per il ruolo importante avuto nella sua crescita come artista e di quelle persone alle quali è consapevole di dovere molto. Come Maria De Filippi, la conduttrice di Amici, la prima a credere realmente in lei. "Per me Maria è una seconda madre", ha detto di recente, forse l’unica persona dalla quale accetta consigli e che è sempre riuscita a indicarle, anche nei momenti più difficili, che direzione prendere. Ci sono ancora biglietti in vendita su www.ticketone.it e il giorno stesso dalle ore 19.