Alessandra Conti sceglie Azione

Continuano i trasferimenti tra Italia viva ed Azione. Stavolta è una esponente renziana ad abbracciare la causa di Carlo Calenda. Alessandra Conti, già coordinatrice cittadina di Italia Viva a Bologna, è entrata ufficialmente in Azione "perché crede nella politica fatta di contenuti, competenze, confronto, relazione, partecipazione, coinvolgimento e valorizzazione delle persone", come fa sapere il partito di Calenda. Conti "aveva già riscontrato questi valori lavorando con i dirigenti di Azione per la costruzione del terzo polo. Alessandra Conti non ha riscontrato questi ideali politici in Italia Viva Bologna". La new-entry di Azione si "è dimessa circa un mese prima del congresso" di Italia viva, "dai suoi incarichi di coordinatrice cittadina, responsabile Welfare e referente territoriale del Quartiere San Vitale e San Donato".