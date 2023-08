Alessandra Matteuzzi, a un anno dall’omicidio il sindaco di Bologna invita tutti alla fiaccolata

Bologna, 22 agosto 2023 – A un anno dall’omicidio di Alessandra Matteuzzi il sindaco di Bologna invita tutti i cittadini a partecipare alla fiaccolata in suo ricordo. Matteo Lepore, rilancia sui social la fiaccolata organizzata per domani, a un anno dal delitto della 56enne, assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, attualmente a processo davanti alla Corte di assise.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Alessandra Matteuzzi, uccisa dall'ex il 23 agosto di un anno fa

“Un anno dopo, per Alessandra Matteuzzi insieme alla sua famiglia”, posta il primo cittadino. "Vi aspettiamo in piazza XX Settembre mercoledì 23 agosto ore 20.45, cammineremo con una fiaccolata fino a piazza Nettuno. Per tutte le donne. Perché sono gli uomini che uccidono le donne”, dice il primo cittadino. Intanto nel palazzo dove la vittima viveva i vicini di casa hanno portato una pianta di Anthurium, con fiori rossi e un cartello: “Ci manchi troppo”.