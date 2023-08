Alessandra Matteuzzi, una fiaccolata in ricordo della donna uccisa dall’ex a Bologna

Bologna, 8 agosto 2023 – La città scende in piazza per ricordare Alessandra Matteuzzi con una fiaccolata organizzata dalla famiglia, in programma il 23 agosto. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. A un anno dalla morte violenta di Alessandra per mano l’ex compagno Giovanni Padovani, la famiglia sente di dover condividere con tutta la comunità un momento di ricordo.

L’ex calciatore è accusato di aver ucciso la donna a pugni calci e colpi di panchina.

La fiaccolata partirà alle ore 20:45 da piazza XX Settembre, proseguirà su via Indipendenza e terminerà in piazza del Nettuno. Una simile iniziativa fu organizzata l’anno scorso, a una settimana dalla morte di Alessandra, per dire no alla violenza di genere.

“Nessuno si può sentire estraneo, c’è bisogno di riflettere insieme sulla qualità delle relazioni in tutti i contesti, rifiutando qualsiasi modello di prevaricazione” è scritto sul volantino, nella cui intestazione spicca la parola “Respect”. “Il senso del rispetto infatti dovrebbe essere alla base di tutte le relazioni, è importante ricordare anche per tutte quelle donne che sono state, o sono ancora, vittime di violenza".

“La violenza maschile contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace nonché una palese violazione dei diritti umani: indebolisce e vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali".