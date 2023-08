Alessandra Matteuzzi, oggi la fiaccolata a Bologna per non dimenticarla

Bologna, 23 agosto 2023 – Stasera ci sarà una fiaccolata per Alessandra Matteuzzi e per tutte le altre donne morte per mano di chi diceva di amarle.

Alle 20.45, il corteo partirà da piazza XX Settembre, passerà per via Indipendenza, arrivando fino a piazza Nettuno, dove la comunità si raccoglierà per ricordare Alessandra e le altre donne vittime di femminicidio.

Un fiume di gente lo scorso anno alla prima fiaccolata per Alessandra

"Cammineremo con una fiaccolata fino a piazza Nettuno. Per tutte le donne. Perché sono gli uomini che uccidono le donne". Così il sindaco Matteo Lepore avvicina la comunità alla famiglia di Alessandra, che "sente di dover condividere con tutta la comunità un momento di ricordo promuovendo una fiaccolata in ricordo non solo di Alessandra, ma di tutte le donne vittime di violenza".

L’invito , attraverso un volantino, invita i cittadini a prendere parte alla fiaccolata, che ricorda Alessandra a un anno dal suo assassinio, per il quale è accusato l’ex fidanzato Giovanni Padovani.

"Nessuna e nessuno può sentirsi estraneo – continua il testo –. La violenza maschile contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace nonché una palese violazione dei diritti umani". Nel frattempo, proprio nel luogo in cui si è consumata il delitto, i vicini di casa hanno portato una pianta di Anthurium, con fiori rossi e un cartello: "Ci manchi troppo", scrivono.