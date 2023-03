Alessandra Neri, scomparsa da un anno: scatta la denuncia

L’avvocato Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope

San Pietro in Casale (Bologna) 7 marzo 2023 – Un’amica di famiglia la cerca da un anno, senza risultati, e ora ha fatto la denuncia di scomparsa. A svanire nel nulla la 58enne Alessandra Neri, residente a San Pietro in Casale.

Di lei non si sa più nulla, il telefono suona a vuoto e la sua macchina è nel parcheggio della villetta dove viveva con la madre anziana. A far emergere questa misteriosa vicenda l’avvocato Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope che sta assistendo l’amica di Alessandra nelle ricerche. Ma da un anno Alessandra ha smesso di rispondere: il telefono dà il segnale libero, ma non si riesce a parlare con lei.

"La mia assistita ha provato a contattare l’ex marito e il figlio della Neri, che però le hanno detto di non aver sentito la 58enne - racconta il legale-. È anche andata a casa di lei, trovando la macchina parcheggiata fuori e dentro l’anziana madre, che le avrebbe detto cose contraddittorie". Emergono, poi, altri dettagli strani, come specifica l’avvocato: "Una vicina le avrebbe detto: "Non so perché non la facciano vedere". Per questo facciamo un appello agli abitanti di San Pietro in Casale a cui chiedo di riferire circostanze utili su Alessandra Neri. In un mondo dominato dall’indifferenza, questa è una vicenda in cui le amiche di Alessandra vorrebbero sapere se sta bene visto che il telefono suona a vuoto e l’ex marito e il figlio hanno detto che anche loro non l’hanno sentita più".