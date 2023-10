"Alessandro aveva sempre il sorriso, lascia un vuoto incolmabile"

"Alessandro aveva sempre il sorriso". Così ricordano Alessandro Ravani (nella foto) all’Unione polisportiva Calderara, sezione judo. Alessandro è il 32enne morto domenica in moto contro un autobus nel Padovano. Era laureato in agraria e si occupava anche di giardinaggio e potatura di alberi. Era judoka, abitava da solo nella frazione di Sacerno, e collaborava col maestro di judo Roberto Musiani, presidente dell’Up sezione judo e cintura nera dal gennaio del 1990. "Ho perso il mio braccio destro – racconta il maestro Musiani –. Alessandro aveva iniziato il judo sin da bambino. Fece alcune gare a livello regionale e prese la cintura nera nel 2009, con una grande preparazione. Era un ragazzo d’oro sempre pronto ad aiutare, disponibile. Aveva una gran bella presenza. Quando lo chiamavo per esigenze di palestra non diceva mai di no. All’inizio, da bambino, Alessandro era accompagnato dal padre, poi crescendo veniva in autonomia. La sua passione erano le moto, ne aveva sempre avute. Tanto che non di rado assieme a degli amici prenotava delle piste dove poter girare in sicurezza".

"Quando insegnava judo – sottolinea il maestro –, Alessandro si adattava a chi aveva di fronte. Atteggiamento che è certamente la base di questa arte marziale. Alessandro aveva un grande fisico, era un ragazzo atletico. La sua così improvvisa scomparsa mi lascia, ci lascia, un vuoto incolmabile. La sua presenza, il suo sorriso mancheranno sul tatami". Il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, appresa la notizia ha esternato le condoglianze dell’amministrazione comunale. "Partecipiamo – dice il primo cittadino – al dolore dei famigliari per la prematura scomparsa di Alessandro, nostro giovane concittadino, tanto conosciuto e da tempo esemplare allenatore di judo presso la nostra polisportiva".

p. l. t.