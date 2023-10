Alessandro Bergonzoni e la Casa dei Risvegli a Bruxelles con il nuovo ’Coma reading’

Importante tappa per l’associazione Gli amici di Luca che nell’ambito della Giornata europea dei risvegli con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo porterà domani al Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles ’Coma reading’. In scena Alessandro Bergonzoni e le persone con esiti di coma che frequentano i laboratori teatrali della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Il coordinamento è di Riccardo Rodolfi. Ci sarà anche un incontro con il pubblico alla PiolaLibri e un incontro domani al Parlamento Europeo (ore 9.30 in presenza e online) con l’on. Elisabetta Gualmini e rappresentanti di Commissione europea e European Disability Forum. L’incontro sarà aperto da un saluto di Alessandra Locatelli, ministro per la Disabilità. Dunque, 24 anni dopo il primo ’Coma reading’ (era il 2001 e con Bergonzoni c’erano Baricco, Cacucci e Romagnoli) si ripropone questo specialissimo spettacolo per aprire una finesta sugli esiti di coma.