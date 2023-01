Alessandro Bernardi morto, addio al coordinatore nazionale di Potere al Popolo

Alessandro Bernardi coordinatore nazionale di Potere al Popolo

Bologna, 6 gennaio 2023 - È morto Alessandro Bernardi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. A darne notizia sui social è lo stesso partito: “Siamo senza parole. Abbiamo appena saputo che è mancato improvvisamente ma pacificamente il nostro Alessandro Bernardi, compagno dal cuore grande e sempre in prima linea fino all'ultimo. Proprio ieri eravamo insieme in presidio davanti al carcere di Parma. Ora non riusciamo a dire di più, ci stringiamo alla sua compagna di vita e nostra compagna di lotta Daniela, e a tutti quelli che gli hanno voluto bene. Una lacrima e un pugno chiuso al cielo, sarai sempre con noi. Ciao Ale. Che la terra ti sia lieve”.

Alessandro Bernardi, scrive ancora Potere al Popolo, "era un compagno storico di Bologna, un raro esempio di militanza costante e testarda dagli anni '70 ad oggi”.