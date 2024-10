Alessandro Borghese in città dopo l’alluvione: “Forza Bologna”

Bologna, 27 ottobre 2024 – Sono tanti i vip che in questi ultimi giorni stanno postando sui social messaggi di solidarietà alla nostra città dopo l’alluvione di sabato scorso. Tra questi, oltre a Gianni Morandi (che all’ombra delle Due Torri proprio in una delle zone più colpite dalla pioggia e dal fango e cioè San Lazzaro di Savena, vive) anche lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese oggi a Bologna ha postato su Instagram un messaggio di solidarietà alla città colpita dalla alluvione

"Se dici pasta pensi Italia, se dici tortellini? Hanno la forma dell’ombelico di Venere! – ha scritto in un post Instagram con tanto di immagine (foto) di lui oggi in città affacciato sulla centralissima piazza Maggiore o sotto i nostri famosissimi portici –. E se pensi ai mattoni Rossi? Alle Torri? Bisogna salirci solo dopo aver indossato il cappello della goliardia di Carducci! A una delle università più antiche d'Italia? In città si diplomò Mozart! Al Nettuno "giocherellone"? Ai portici più lunghi del Mondo? Un abbraccio a tutti i Bolognesi e Forza Bologna in questo delicato momento”.

Gianni Morandi, che nei giorni scorsi sui social aveva pubblicato un video ringraziando i volontari del Farneto, la zona di San Lazzaro tra le più colpite dalle inondazioni, anche oggi ha postato una foto per rendere omaggio agli ‘angeli del fango’.