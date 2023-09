Alessandro Rimini, l’architetto ‘padre’ della Torre San Babila

Un viaggio nella vita di Alessandro Rimini, recuperando un importante frammento della storia del nostro paese. È quello che si compie venerdì, alle 18, in Cineteca, quando in Sala Scorsese sarà proiettato il film Alessandro Rimini. Storia di un architetto, con la regia Davide Rizzo, prodotto dall’Ordine degli Architetti di Bologna nell’ambito di Architecture and Remembrance. Il progetto, nato per approfondire le conseguenze delle Leggi Razziali del 193840 e delle misure discriminatorie dei regimi nazifascisti sulla professione e la vita degli architetti ebrei in Italia e in Europa centrale, restituisce alla memoria la pregevole produzione architettonica di Rimini, interrotta a causa della persecuzione. Interrogato sul suo lavoro Rimini rispondeva: "Non sono io che devo parlare delle mie opere, ma, se ho costruito qualcosa di bello, saranno loro a parlare di me".

Nato a Palermo, a diciannove anni Rimini fu tra i soldati coinvolti nella disfatta di Caporetto, per ritrovarsi prigioniero in nel campo di Munster in Germania, da cui riesce ad evadere grazie ad una rocambolesca fuga a piedi. Tornato in Italia si diploma in Disegno d’architettura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e poi in Architettura all’Università di Padova, per approdare infine a Milano nel 1924 dove firmerà i suoi più grandi successi, fra cui il cinema Colosseo, del 1928, e la Torre Snia-Viscosa, oggi torre di San Babila, il primo grattacielo di Milano. Con la promulgazione delle leggi razziali, nel 1938, Rimini non potè più firmare i propri progetti, lasciando ad altri la firma delle sue opere, come il cinema teatro Massimo, l’auditorium Verdi e il Palazzo Donini in piazza San Babila realizzato con l’architetto Giò Ponti. Nel 1944 venne arrestato dai tedeschi: prima detenuto nel carcere di San Vittore, poi tradotto al campo di transito di Fossoli, vicino a Carpi, riuscì a scappare durante una sosta del convoglio destinato ad Auschwitz.