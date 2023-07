"Alessia e Giulia sono figlie di tutti L’amministrazione non le dimenticherà"

A un anno dalla tragedia, a ricordare Giulia e Alessia Pisanu è il primo cittadino di Castenaso, Carlo Gubellini.

Sindaco come ha visto cambiare la comunità dopo questo dramma? "Ho visto una grande partecipazione da parte dei cittadini. Il territorio è diventato una grande famiglia, che si è stretta in un unico enorme dolore. Non c’è stato giorno, in cui qualche cittadino non abbia fatto sentire la propria vicinanza a Vittorio Pisanu o alla sua famiglia. Chi con una telefonata, chi organizzando incontri o partecipando alle iniziative lanciate dall’associazione, chi dando un aiuto pratico laddove ce ne sia stato bisogno".

Che rapporto c’è tra Comune e associazione? "‘Giulia e Alessia sempre con noi’ è un progetto che è stato ideato e messo in piedi con tutta la forza di volontà e l’energia del papà Vittorio. È un fiume di proposte in piena e noi, come amministrazione, abbiamo accolto le sue iniziative e le abbiamo sempre sostenute tutte". Progetti per il futuro? "Siamo una grande famiglia, nessuno verrà mai lasciato solo. Continueremo a ricordare Giulia e Alessia non solo come concittadine, ma anche come nostre figlie, perché sono davvero diventate le figlie di tutti noi. Gli eventi che verranno organizzati vogliono spingere a fare del bene".

z. p.