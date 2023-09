Alex Fernet in Montagnola

Il programma della rassegna ’Frida nel parco’, che si tiene in Montagnola, propone per domani sera Alez Fernet band live con il suo nuovo disco ’Lucidanotte’.

Inizia a suonare la chitarra da bambino, ad appena sei anni e da allora la musica ha accompagnato tutta la sua vita, dal tempo libero alla professione, dagli studi fino al lavoro in un negozio di dischi. Prende parte alle più disparate e disperate formazioni – nel ruolo di cantante, chitarrista, tastierista e bassista – con le quali si è esibito dal vivo in Italia e all’estero per più di duecento volte. Nel 2020 intraprende il suo progetto solistico che debutta ufficialmente a settembre 2021 con la pubblicazione del singolo d’esordio ’1 2 3 Stella’, uscito per Costello’s Records (Milano) e Peoples Potential Unlimited (Washington D.C.). Una canzone di stampo modern funk nu boogie che anticipa le sonorità del suo primo album, ’Lucidanotte’, uscito ad aprile e che proporrà domani.