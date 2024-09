Alex e nonno Renato passione Bologna, allo stadio a 93 anni: dallo scudetto del '64 alla Champions

Bologna, 16 settembre 2024 – Bologna, una passione condivisa e tramandata dal nonno al nipote e che il prossimo 18 settembre potrebbe scrivere una pagina bellissima di questa storia rossoblù: assistere insieme alla prima partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Un obiettivo e un sogno di tanti, se non che il buon nonno Renato ha 93 anni e per portarlo allo stadio Alex sta facendo i salti mortali, mettendosi anche contro una parte della famiglia che non vorrebbe affaticare l’anziano tifoso rossoblù nonostante la memorabile partita, la prima nella massima competizione europea a oltre sessant’anni dall’ultima apparizione nell’allora Coppa dei Campioni.

Eppure Renato la storia del Bologna l’ha vissuta sulla sua pelle, a partire da quella finale scudetto del 1964 con il famoso spareggio di Roma contro l’Inter, di cui il novantatreenne porta ancora il ricordo vivido. Una storia, quella del legame tra nonno e nipote che è esplosa in breve tempo e che da Medicina ora risuona fin sotto la Torre di Maratona: “Siamo stati un po’ travolti dalla vicenda – racconta Alex divertito – E’ stato tutto molto rapido e in un momento un po’ particolare per il mio lavoro. Ora non vivo più con il nonno proprio per motivi lavorativi ma non perdiamo mai l’occasione di sentirci e parlare del Bologna. E’ il nostro appuntamento serale. Durante il Covid ci eravamo fatti una promessa, credevamo che prima o poi sarebbe arrivato un grande risultato e ora che c’è la Champions League non potevamo mancare. Andremo al Dall’Ara, anche se ci sono tante incognite e difficoltà. Il nonno ha 93 anni e nonostante sia quasi autosufficiente non sarà facile, io sono stato operato per un’ernia solo 6 giorni fa. Insomma sarà un’impresa ma noi ce la faremo”.

Il Bologna ha legato a doppio filo Alex e Renato che oltre all’affetto reciproco e un legame fortissimo, condividono questa passione per il calcio e per il rossoblù, che il nonno ha saputo raccontare e tramandare: “Sono cresciuto con lui, la mamma doveva lavorare molto e lui per me è stato come un padre. Siamo stati insieme allo stadio la prima volta nel 1996, c’erano ancora i tagliandini rosa da 1.000 lire. Abbiamo vissuto gli anni di Baggio, Signori, Cruz ma anche i più recenti con Di Vaio, Ramirez e Diamanti, crescendo ho imparato i cori anche se il nonno è sempre stato un tipo più serio. Non smetteva mai di raccontarmi dello scudetto del ’64, di quel viaggio in autobus da Piazza VIII Agosto verso Roma, quando ancora non c’erano nemmeno le autostrade. Un impresa soltanto esserci e che festa per una città come Bologna che all’epoca era molto più piccola”.

Niente cori ma tanta passione per Renato che non avrà consumato l’ugola ma negli anni tanti cappelli, come racconta ancora Alex Ghedini: “In famiglia c’è questo aneddoto, il nonno andava allo stadio col cappello e tornava sempre senza perché finiva da qualche parte in occasione dei gol, lanciato via”. Poi gli ultimi anni, con l’avvento “del canadese”, accolto nel salottino calcistico di casa Ghedini come l’uomo giusto al momento giusto: “Ci siamo sempre detti che Saputo sapeva il fatto suo. Un imprenditore di successo e oculato. Non sarà un emiro ma ha scelto gli uomini giusti, che ne capiscono di calcio e che sanno come impostare una squadra per crescere. Facciamo grandi plusvalenze, compriamo giocatori e li valorizziamo. E’ la strada giusta per diventare grandi”.

Una strada che questa stagione è cominciata in salita, con i tre pareggi e la sconfitta di Napoli. Anche in questo caso però Alex non ne fa un dramma: “Insieme al nonno ne abbiamo già parlato. Ci vuole pazienza. Nessun sano di mente si aspetta di vincere la Champions League. Divertiamoci e godiamoci le partite. L’allenatore ha in mano gli strumenti, facciamolo lavorare e viviamo da bolognesi questa avventura, con serenità e senza lamentarci”.

Una vita dedicata al Bologna ma anche una storia al di fuori del calcio per nonno Renato che, nato nel 1931, ha vissuto da piccolo il pieno della Seconda Guerra Mondiale: “La vecchia casa di famiglia era vicino alla sede del Carlino. Dei cinque fratelli tre erano partigiani e suo fratello Armando fu fucilato nel ’44. C’è anche una rotonda nelle vicinanze che porta il suo nome. C’è una storia di Resistenza importante”.

Ci sarebbe ancora tanto da ricordare con Alex che non tralascia nemmeno un aneddoto su un rarissimo cimelio: “Conserviamo una foto del Bologna dell’ultimo scudetto. E’ autografata da tutti i titolari. Persino da Capra che per anni è stato introvabile. Credo che nessuno abbia una cosa del genere. Una rarità”. Un po’ come l’inno della Champions al Dall’Ara, che nonno Renato e Alex non vogliono perdersi: “Vorrei portarlo in tutte e quattro le partite in casa, vedremo un match alla volta. Iniziamo con questa. Io però sarà anche a Lisbona a fine gennaio con alcuni amici. Per il nonno sarebbe impossibile ma io voglio esserci. Sarà un viaggio goliardico, comunque sia andata sarà un successo esserci”.