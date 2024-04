Alexandre Kantorow, perfezione tecnica al servizio dell’emozione

Da non perdere il concerto che Bologna Festival organizza questa sera all’Auditorium Manzoni (ore 20.30), all’interno del cartellone ‘Grandi Interpreti’: protagonista un interprete ancor giovane eppure già considerato fra i ‘grandi’ a livello internazionale. Stiamo parlando di Alexandre Kantorow, classe 1997, pianista impostosi all’attenzione per aver vinto nel 2019 – primo francese nella storia – il prestigiosissimo Concorso Cajkovskij di Mosca. Come ha più volte sottolineato nelle interviste, Kantorow deve molto ai suoi genitori, entrambi musicisti, che l’hanno guidato a non fare passi falsi. Il padre in particolare, Jean-Jacques Kantorow, è un virtuoso del violino e direttore d’orchestra: con lui si è trovato più volte a suonare insieme, realizzando fra l’altro una pregevole registrazione discografica di tutti i Concerti di Saint-Saëns e delle sue altre composizioni per pianoforte e orchestra.

Alexandre (nella foto Gusov) è considerato lui pure un virtuoso, ma in senso moderno, vedendo il virtuosismo non come un fine per sorprendere il pubblico, bensì uno strumento per trasmettere qualcosa di unico che solo la perfezione tecnica consente (il virtuosismo fine a sé stesso lo riserva piuttosto, con quelle stesse mani, ai giochi di prestidigitazione, dei quali è appassionato fin da piccolo e con i quali non disdegna di esibirsi in pubblico). Estroverso, socievole, avvenente, si confonde senza fatica fra la gioventù d’oggi. Tranne quando appoggia le mani su quei tasti bianchi e neri coi quali produce sonorità meravigliose, grazie al suo tocco perlato e vibrante insieme.

Repertorio di elezione: il tardo romanticismo europeo, con una non celata predilezione per le sonorità slave e la sensibilità d’inizio Novecento. A Bologna si presenta con una articolata scelta di tale repertorio, in una serie di brani legati da un sottile filo interno. Si comincia con Brahms e la sua appassionata Rapsodia in si minore. Il genere della rapsodia pianistica rimanda inevitabilmente a Liszt, del quale viene proposto l’ultimo Studio d’esecuzione trascendentale (‘Chasse-neige’), seguito per contrasto dal più meditativo ‘Vallée d’Obermann’ (dagli ‘Anni di pellegrinaggio’).

All’ungherese Liszt è dichiaratamente ispirata un’altra Rapsodia, del conterraneo Bartók, con cui si torna ai toni virtuosistici. La prima Sonata di Rachmaninov costituirà la grande architettura compositiva cui tende l’intero programma, concluso con un ritorno al Brahms iniziale, ma colto ora come prezioso trascrittore di Bach e della sua celebrata Ciaccona violinistica, riproposta in una atipica riscrittura per la sola mano sinistra.