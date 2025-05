Alfasigma, 150 milioni da Bper Banca con Sace

Bper Banca e Sace hanno perfezionato una linea di credito da 150 milioni di euro a favore di Alfasigma (foto, il presidente Stefano Golinelli), azienda farmaceutica con sede in Italia e presente in oltre 100 Paesi nel mondo. Il finanziamento è assistito da Garanzia Sace, lo strumento di garanzia fornito da Sace per sostenere crescita ed espansione internazionale delle imprese.

Questo accordo strategico vuole sostenere il piano di sviluppo a lungo termine di Alfasigma, con particolare attenzione al rafforzamento della presenza internazionale. Le risorse saranno utilizzate per ampliare la rete commerciale internazionale dell’azienda e per accelerare gli investimenti in piattaforme tecnologiche innovative, rafforzando la posizione di Alfasigma come player chiave nel settore farmaceutico globale.