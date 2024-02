Alfasigma acquisisce. Jyseleca da Galapagos

Alfasigma ha annunciato di avere completato il processo di acquisizione del business Jyseleca (filgotinib) da Galapagos, azienda biotecnologica globale con sede in Belgio, che sviluppa farmaci innovativi in ambito oncologico e immunologico, per una cifra massima di 170 milioni. L’operazione, spiega l’azienda farmaceutica di Bologna, rappresenta un importante traguardo per la strategia di crescita internazionale. "L’acquisizione di Jyseleca rafforza in modo significativo la nostra presenza in Europa ed è perfettamente in linea con la nostra mission di promuovere lo sviluppo di cure innovative a beneficio delle persone in tutto il mondo – dice il presidente Stefano Golinelli (foto) –. Il 2023 è stato ricco di cambiamenti e risultati significativi nel percorso di crescita per diventare un gruppo farmaceutico veramente globale". Col closing dell’operazione Alfasigma aggiunge al portafoglio prodotti un farmaco innovativo e specializzato nelle aree gastrointestinale e reumatologica. Ai sensi dell’accordo, circa 400 dipendenti di Galapagos in 14 Paesi europei entreranno in Alfasigma per supportare la continuità del business Jyseleca e l’accessibilità ai pazienti.