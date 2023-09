Alfasigma cresce in Usa. Nel mirino c’è Intercept

Shopping ‘a stelle e strisce’ per la bolognese Alfasigma. La società farmaceutica ha lanciato un’offerta pubblica d’acquisto per acquisire tutte le azioni ordinarie dell’americana Intercept Pharmaceuticals al prezzo di 19 dollari per azione, con un premio dell’82% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Intercept del 25 settembre. Un’Opa avviata interamente per cassa, spiega l’azienda, che amplierà in modo sostanziale il portafoglio di Alfasigma in gastroenterologia ed epatologia e la presenza dell’azienda sul mercato statunitense. Il closing dell’operazione, del valore stimato in circa 794 milioni di dollari e approvata all’unanimità dai membri del Consiglio di amministrazione di Intercept che hanno preso parte alla delibera, è previsto entro fine 2023. Al perfezionamento dell’acquisizione, le azioni ordinarie di Intercept non saranno più quotate in borsa.

Il farmaco di punta di Intercept è Ocaliva (acido obeticolico), un agonista del recettore X farnesoide approvato negli Stati Uniti e in diversi altri Paesi per il trattamento della colangite biliare primitiva (Pbc) in combinazione con l’acido ursodesossicolico (Udca) nei pazienti adulti con una risposta inadeguata all’Udca, o come monoterapia nei pazienti adulti intolleranti all’Udca. Ocaliva è l’unica terapia di seconda linea approvata per la Pbc e ha registrato una crescita a due cifre su base annua, sostenuta da una forza vendita specializzata e da una base solida di medici specialisti. Intercept possiede anche un più ampio ventaglio di progetti in diverse fasi di sviluppo.