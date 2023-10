Alfasigma, OPA a Bologna per Intercept: 19 dollari per azione

L’azienda farmaceutica bolognese Alfasigma ha annunciato che la sua società controllata al 100% Interstellar Acquisition, una società del Delaware, ha avviato un’offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni ordinarie in circolazione di Intercept Pharmaceuticals del valore nominale di 0,001 dollari per azione, al prezzo di 19 dollari per azione, corrisposti in contanti ai titolari senza interessi e al netto di eventuali trattenute fiscali applicabili. l’offerta è effettuata in base ai termini e alle condizioni stabiliti nell’offerta di acquisto dell’11 ottobre 2023 e nella relativa lettera di accompagnamento, e ai sensi dei termini dell’accordo e piano di fusione annunciato a fine settembre tra Alfasigma, l’acquirente e Intercept. L’offerta scadrà alle 24 dell’8 novembre 2023, a meno che non venga prorogata.