Alfio e Cristina, morte sulla via delle vacanze

San Giovanni in Persiceto piange la prematura e improvvisa scomparsa dei commercianti e coniugi Alfio Lenzi, 63 anni, e Cristina Fanin, 56 anni, genitori di due figli, Michael e Sara. Alfio, assieme al fratello Roberto, conduceva una macelleria, attiva da molti anni, dietro al municipio e la moglie Cristina era la titolare di un panificio pasticceria sempre nel centro storico. La coppia era in vacanza in moto in Francia e sabato scorso sono morti entrambi in un incidente stradale.

Lo schianto si è verificato lungo l’autostrada francese A6. Secondo quanto riportato dalla stampa d’oltralpe i coniugi Lenzi viaggiavano in sella ad una moto quando, per cause in via di accertamento, il mezzo avrebbe sbandato, schiantandosi all’altezza di una curva in prossimità dello svincolo Chitry nei pressi del parco eolico di Auxerrois, provincia storica francese nel nord ovest della Borgogna a meno di due ore da Parigi. "Non ho notizie precise – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – di quanto è accaduto. Siamo profondamente dispiaciuti e rattristati. Ora attendiamo il rientro in Italia delle salme. Al momento né l’amministrazione comunale né le forze dell’ordine sono state informate a riguardo". Alfio Lenzi faceva parte della società carnevalesca ‘I Gufi’.

"Siamo davvero senza parole – dicono alcuni dirigenti dell’associazione carnevalesca – per il tragico incidente. Alfio era un nostro fornitore di carne e quando aveva tempo collaborava nella realizzazione del carro allegorico, in particolare per quanto concerneva la falegnameria". E continuano: "Alfio e Cristina erano soliti andare in ferie in moto. Quest’anno erano partiti a metà luglio prima dell’evento Funkyland e dovevano stare in vacanza due settimane. Da quanto abbiamo potuto capire in merito al tragico accaduto non sono da escludere le ipotesi del malore o di un guasto meccanico". La notizia della morte dei coniugi è rimbalzata sui social locali e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio.

I figli Sara e Michael si sono chiusi nel silenzio e vogliono vivere nel riserbo un lutto così doloroso. "Alfio e Cristina – afferma Fabio Minichino, presidente dell’Ascom di San Giovanni in Persiceto – erano associati Ascom da tanti anni, sono stati nel nostro consiglio ed erano sempre presenti e collaborativi quando si organizzavano eventi. Conducevano attività storiche, sia la macelleria che il forno, indubbiamente è una forte perdita per il tessuto economico della nostra cittadina".

