Alfredo Cospito, anche la vicesindaca di Bologna Emily Clancy tra i firmatari dell’appello a Nordio

La vicesindaca di Bologna, Emily Clancy

Bologna, 8 gennaio 2023 – Intellettuali e giuristi scrivono al ministro della Giustizia per la vita di Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di carcere duro e in sciopero della fame da 80 giorni per protesta. Tra i firmatari dell’appello diretto a Carlo Nordio c’è anche la vicesindaca Emily Clancy.

E’ lei stessa a darne notizia, sulla propria pagina Facebook: “Ho scelto anch'io di firmarlo - spiega - e di sostenerne le ragioni, poiché l'azione di Cospito interpella le nostre coscienze e solleva questioni di etica e di diritto fondamentali: l'autodeterminazione dell'individui , la vita umana e la dignità della persona a cui la nostra Costituzione accorda la massima tutela, le condizioni del regime penitenziario italiano, l'idea stessa di sistema penitenziario”.

"Troppi morti tra chi ha fatto il proprio corpo strumento di protesta”

Secondo la vicesindaca a causa dell’estremo strumento di protesta “dal 2009 ad oggi sono quattro i detenuti che sono morti durante uno sciopero della fame”. E li cita: “Sami Mbarka Ben Gargi, Cristian Pop, Gabriele Milito, Carmelo Caminiti. Alfredo Cospito ha di gran lunga superato i giorni di digiuno a cui erano arrivati loro. La storia giudiziaria di Cospito presenta molte anomalie e per diversi aspetti è ancora sub iudice. Su questi aspetti - conclude Clancy - ci si confronterà con i tempi e nelle sedi adeguate. Ma come recita l'appello che ho scelto di firmare e che condivido qui sotto 'Oggi l'urgenza è altra. Cospito rischia seriamente di morire: può essere questione di settimane o, addirittura, di giorni”.